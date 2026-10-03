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Rapina choc tra Mugnano e Giugliano, porta via gioielli e denaro all’anziana 90enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rapina choc tra Mugnano e Giugliano, porta via gioielli e denaro all'anziana 90enne
Rapina choc tra Mugnano e Giugliano, porta via gioielli e denaro all'anziana 90enne
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Una rapina choc è andata in scena nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, tra Mugnano e Giugliano, lungo la strada che conduce verso la chiesa della Madonna delle Grazie.

Un uomo, attraverso la truffa del “finto poliziotto”, è riuscito ad introdursi in casa di un’anziana 90enne dopo aver suonato al suo citofono, per poi portarle via di tutto: oro, gioielli, denaro per una cifra abbastanza consistente.

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A denunciare quanto accaduto, i parenti e alcuni amici di famiglia della vittima: il malvivente è stato ripreso dalle telecamere poste in zona lungo la strada. Indagini sono in corso per cercare di rintracciarlo.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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