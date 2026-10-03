Rapina choc tra Mugnano e Giugliano, porta via gioielli e denaro all’anziana 90enne

Una rapina choc è andata in scena nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, tra Mugnano e Giugliano, lungo la strada che conduce verso la chiesa della Madonna delle Grazie.
Un uomo, attraverso la truffa del “finto poliziotto”, è riuscito ad introdursi in casa di un’anziana 90enne dopo aver suonato al suo citofono, per poi portarle via di tutto: oro, gioielli, denaro per una cifra abbastanza consistente.
A denunciare quanto accaduto, i parenti e alcuni amici di famiglia della vittima: il malvivente è stato ripreso dalle telecamere poste in zona lungo la strada. Indagini sono in corso per cercare di rintracciarlo.