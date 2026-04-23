Bimbo annegato in piscina a Pozzuoli, condannati gestore e animatori

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Il gestore e i due animatori sono condannati per la morte del piccolo Davide Marciano. Il bambino di 3 anni annegò in piscina durante la festa matrimoniale tenuta in uno stabilimento di Pozzuoli nel 2019. La Quarta Sezione Penale del Tribunale di Napoli ha condannato il gestore ad un anno di reclusione, subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di servizi socialmente utili.

Condannati anche gli animatori per avere, in cooperazione colposa, cagionato la morte di Davide che, a causa dell’assenza di controllo nell’accesso alla piscina ed in conseguenza della omessa attività di vigilanza da parte degli animatori, finiva in piscina durante la cena.

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Il risarcimento alla famiglia di Davide Marciano

Davide riportò, a seguito dell’annegamento, un grave edema cerebrale post anossico che ne determinò la morte. Gli imputati sono stati inoltre condannati al risarcimento del danno in favore dei coniugi Marciano e al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva pari a 200mila euro in favore di ciascuna parte civile. Quest’ultime sono state rappresentate nel giudizio penale dagli avvocati Romolo Vignola e Alfonso Valerio Stravino come riporta CasertaNews.