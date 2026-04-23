Donna muore dopo un intervento neurochirurgico in Campania, disposta l’autopsia

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Una donna di 55 anni è morta all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, poche ore dopo un intervento neurochirurgico. La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. Sulla vicenda sono in corso indagini.

Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì, dopo un’operazione per l’asportazione di un angioma cerebrale eseguita in mattinata. Secondo quanto si apprende, l’intervento sarebbe riuscito e nel primo pomeriggio i medici avevano rassicurato i familiari sulle condizioni della paziente, originaria del Golfo di Policastro. Circa tre ore più tardi, però, il quadro clinico è improvvisamente peggiorato fino al decesso, nonostante i tentativi di rianimazione. I familiari hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per chiarire l’accaduto. L’esame autoptico dovrà accertare le cause della morte ed eventuali responsabilità, sia legate all’intervento sia alla gestione del post-operatorio.

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