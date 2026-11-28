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Prima di togliersi la vita, l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, trovato senza vita nella dépendance della sua tenuta di Fonteblanda, ha dato una carezza ai suoi cani. Lo rivela oggi Il Messaggero, parlando delle immagini del sistema di videosorveglianza, da poco visionate, che raccontano il gesto dell’uomo pochi istanti prima della fine.

Ieri l’autopsia sul corpo, durata circa dieci ore, presso l’Istituto di medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, ha confermato il suicidio. Le verifiche preliminari effettuate dai medici legali incaricati dalla Procura di Grosseto — le dottoresse Beatrice De Fraia e Andrea Paterna, affiancate dal consulente della famiglia Marco Di Paolo, dagli uomini della Scientifica e dai carabinieri del Ris — hanno escluso segni di violenza o lesività riconducibili a terzi.

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De Gennaro si è tolto la vita, c’è la conferma dell’autopsia: lunedì i funerali a Roma

L’esame ha confermato la finestra temporale del decesso, avvenuto verosimilmente nella notte tra venerdì e sabato tramite un colpo alla tempia esploso con la sua Ruger 380 impugnata con la mano destra. La Procura di Grosseto mantiene aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti. I carabinieri del Nucleo investigativo stanno raccogliendo le testimonianze di familiari e conoscenti, a partire dal custode della villa che per primo ha rinvenuto il corpo. Restano inoltre sotto sequestro, in attesa degli accertamenti tecnici, la pistola, i supporti informatici (tra cui un hard-disk indirizzato alla Procura di Caltanissetta) e le lettere lasciate dall’ex prefetto.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della tenuta, secondo quanto ricostruisce il Messaggero, è emerso un dettaglio degli ultimi momenti prima della morte: De Gennaro si è fermato ad accarezzare i suoi cani poco prima di entrare nella dépendance. Nelle missive lasciate prima di morire — in parte già diffuse dalla stampa nonostante il sequestro formale — l’ex capo della Polizia ha rivendicato di aver sempre servito lo Stato con lealtà e onestà, chiedendo scusa per eventuali errori commessi nell’adempimento del dovere e criticando duramente chi lo aveva recentemente indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi per la strage di via d’Amelio.

Lunedì i funerali a Roma, chi parteciperà

Al termine delle operazioni autoptiche, intorno alle 19, il feretro ha lasciato Firenze scortato dalla Polizia Stradale alla volta di Roma. La camera ardente sarà allestita oggi nella cappella della Scuola Superiore di Polizia (via Pier della Francesca) dalle ore 9 alle 17. I funerali si terranno lunedì alle ore 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Per ora infatti, riporta La Stampa, sono solo queste le personalità confermate ai funerali. La premier Giorgia Meloni non ha ancora confermato la sua presenza a causa del concomitante incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz; anche la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa è in dubbio per impegni a Milano, mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha delegato il vicepresidente Giorgio Mulè. Il quotidiano precisa però che saranno presenti i ministri Guido Crosetto, Matteo Piantedosi (accompagnato dal capo della Polizia Vittorio Pisani), il sottosegretario Alfredo Mantovano, la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo e il vicepremier Antonio Tajani, unico leader di partito del centrodestra a partecipare.

Assenti Matteo Salvini e Roberto Vannacci (entrambi a Bruxelles) e Maurizio Lupi (fuori Roma). Tra i leader dell’opposizione ha confermato solo Carlo Calenda (Azione). Matteo Renzi, all’estero, ha delegato le capigruppo Boschi e Paita; assenti certi i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (anche per le vicende legate al G8 di Genova). Restano incerte le presenze di Elly Schlein (ritenuta improbabile dal suo stesso partito) e di Giuseppe Conte, quest’ultimo citato direttamente nella lettera di addio di De Gennaro in merito alla nomina alla Banca Popolare di Bari.