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Avevano 36 e 65 anni, lavoravano per la stessa azienda e si trovavano in Kuwait per una trasferta professionale. Emanuele Lo Russo e Antonio Saccoccio sono i due tecnici italiani morti il 26 novembre in seguito a un attacco con droni nel Paese del Golfo. Entrambi erano dipendenti di Rheinmetall Italia ed erano impegnati nella manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema di difesa antiaerea Skyguard, in dotazione alle forze armate kuwaitiane.

La loro morte ha profondamente colpito colleghi, familiari e comunità di provenienza. Due storie diverse, accomunate dal lavoro e da un legame particolare con il Paese nel quale si trovavano per motivi professionali. Come racconta il Corriere della Sera, entrambi si erano innamorati del Kuwait e immaginavano di poter trascorrere lì ancora una parte importante della propria vita.

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Emanuele Lo Russo, 36 anni, era originario di Roma. Lavorava per Rheinmetall dal luglio 2023, dopo aver maturato altre esperienze professionali. Era entrato in azienda come magazziniere, specializzandosi progressivamente nella manutenzione dei sistemi radar. Appassionato tifoso della Roma, amava viaggiare e andare in palestra. Il suo ultimo viaggio era stato in Thailandia, insieme agli amici. In Kuwait aveva anche conosciuto una nuova compagna. «L’ultima volta che l’ho visto era molto felice», ha raccontato una zia, ricordando gli ultimi momenti trascorsi con lui.

Antonio Saccoccio, 65 anni, era originario di Formia, in provincia di Latina, e apparteneva al gruppo dei lavoratori storici dell’azienda. Aveva alle spalle una lunga esperienza nel settore e una profonda conoscenza delle attività tecniche legate ai sistemi di difesa. Era ormai vicino alla pensione, ma continuava a partire per le trasferte di lavoro, mettendo a disposizione la propria esperienza. Da oltre vent’anni viveva in Kuwait, dove era diventato un punto di riferimento per i colleghi italiani impegnati nelle missioni.

La tragedia si è consumata durante un intervento di manutenzione. Secondo le ricostruzioni delle autorità kuwaitiane, alcuni droni ostili sono stati intercettati dalle forze armate e i rottami, precipitando su un sito considerato strategico, hanno provocato un’esplosione. Le schegge hanno investito quattro persone: oltre ai due italiani, anche un cittadino kuwaitiano e uno pakistano, rimasti feriti. Per Lo Russo e Saccoccio, nonostante il trasferimento in ospedale, non c’è stato nulla da fare.

Le autorità locali hanno attribuito l’aggressione all’Iran, che ha però respinto ogni responsabilità, negando di aver condotto operazioni militari nella regione.

La morte dei due tecnici ha aperto anche un confronto sulla sicurezza dei lavoratori italiani impegnati nelle aree interessate dal conflitto. La Fiom-Cgil ha chiesto il rientro immediato dei dipendenti presenti nelle zone più esposte, sottolineando l’impossibilità di garantire pienamente l’incolumità dei civili nei territori di guerra. Intanto, alla sede romana di Rheinmetall è stata proclamata un’assemblea con sciopero per ricordare i due colleghi e chiedere chiarimenti sulla tragedia.