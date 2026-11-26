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Ancora un femminicicio-suicidio in Toscana. Un uomo ha ucciso la sua compagna a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, e poi si è tolto la vita.

L’assassino è poi andato sull’Autostrada del Sole, ha raggiunto la provincia di Firenze fino a Barberino di Mugello, ha raggiunto un viadotto dell’A1 e, dopo essersi dato fuoco e aver incendiato il veicolo, si è gettato dal ponte. La vittima sarebbe una 24enne di origine romena mentre l’assassino è un 25enne italiano.

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E c’è un altro particolare agghiacciante: il viadotto scelto dall’assassino è esattamente lo stesso del femminicidio Isceri.

Uccide la compagna, si dà fuoco e si getta dal viadotto: è lo stesso dove morì Lorena Isceri

Un film dell’orrore che ricorda tragicamente il femminicidio di Lorena Isceri dello scorso settembre a opera di Federico Vella, che dopo averla rapita la gettò dal viadotto per poi suicidarsi allo stesso modo.

Una tragedia che arriva peraltro il giorno dopo il 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sul caso al momento sono coinvolte due procure: quella di Firenze, dove l’assassino si è suicidato, e quella di Pistoia, dove è stato compiuto il delitto. Il veicolo dell’uomo è stato sequestrato.

Nell’abitazione di via Roma a Ponte Buggianese la polizia scientifica sta intanto eseguendo i rilievi. Dalla villetta bifamiliare in Valdinievole dove è maturato il femminicidio si odono grida strazianti provenienti dall’interno.

Il tratto dell’Autostrada del Sole compreso tra il bivio per la Direttissima e Aglio, la carreggiata in direzione di Milano, è chiuso al traffico.