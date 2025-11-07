Dipendente postale intasca 350mila euro, scatta il sequestro nel Casertano

PUBBLICITÀ

I carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad un decreto di

sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, guidata da Pierpaolo Bruni, nei confronti di 2 persone ritenute – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – responsabili di peculato, sostituzione di persona, riciclaggio e auto riciclaggio.

Le indagini, svolte dal personale della Stazione Carabinieri di Maddaloni da febbraio a

dicembre dell’anno 2024, hanno consentito – sebbene nella fase embrionale delle indagini

preliminari – di ricostruire e documentare che gli indagati avrebbero sottratto – a vario

titolo e sfruttando, all’epoca dei fatti, l’incarico di dipendente di un ufficio di Poste Italiane

della donna – a diversi ignari correntisti, la somma complessiva di euro 359mila euro oggetto del decreto di sequestro preventivo per equivalente.

Il sequestro da 350mila euro

Nel corso dell’esecuzione del sequestro i Carabinieri – che hanno notificato agli indagati

l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – hanno sottoposto a vincolo reale 5 beni

immobili, tutti insistenti a Casagiove, un totale di 18 rapporti finanziari intestati agli

indagati e una quota pari al quinto stipendiale della retribuzione netta mensile degli stessi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli

odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura

reale è stata adottata senza il contraddittorio che avverrà innanzi al Giudice terzo che

potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.