Esulta la famiglia Polese, sospesa la chiusura del Castello delle Cerimonie

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Con un decreto cautelare monocratico il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie. Si tratta del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate. Due giorni fa, il Tar della Campania aveva disposto lo stop a tutte le attività con effetto immediato. Con la stessa immediatezza, la famiglia Polese ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo un provvedimento cautelare urgente rispetto alla decisione dei giudici di primo grado.

E il presidente di sezione, pur ritenendo necessario un approfondimento delle censure proposte in sede collegiale, ha deciso che “fino alla pronuncia collegiale è senz’altro prevalente l’esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività economiche svolte dagli appellanti, inibendo l’esecuzione della sentenza impugnata e dei provvedimenti amministrativi oggetto di contestazione davanti al Tar“. Udienza collegiale in camera di consiglio già fissata il prossimo 4 giugno. “Finalmente uno spiraglio di giustizia in un clima di inusuale accanimento amministrativo”, è il commento dell’avvocato Ignazio Tranquilli, componente del pool legale che difende la Sonrisa.

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