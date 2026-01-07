Diramata nuova allerta in Campania, dalle 20 di stasera: attenzione alle scuole

PUBBLICITÀ

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti nord-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate.

L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Entra in vigore alle 20 di questa sera e permane fino alle 14 di domani, giovedì 8 gennaio.

L’allerta meteo per vento e mare non è associata a codice colore.

Il bollettino è verde per quanto riguarda la criticità idrogeologica: le precipitazioni saranno infatti in attenuazione o in esaurimento.

Si raccomanda alle autorità competenti di provvedere a monitorare il verde pubblico e assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitaioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda che fino alle 20 di oggi vige una allerta meteo di colore Giallo per rovesci e temporali con rischio idrogeologico ed idraulico su tutta la Campania.