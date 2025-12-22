PUBBLICITÀ
HomeCronacaGioco d'azzardo nel Salernitano, sequestrati lo yacht e 3 auto di lusso
CronacaCronaca locale

Gioco d’azzardo nel Salernitano, sequestrati lo yacht e 3 auto di lusso

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Gioco d'azzardo nel Salernitano, sequestrati lo yacht e 3 auto di lusso
Gioco d'azzardo nel Salernitano, sequestrati lo yacht e 3 auto di lusso
PUBBLICITÀ

All’esito di ulteriori attività investigative operate in esecuzione dell’ordinanza applicativa . misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, già oggetto di esecuzione lo scorso 2 dicembre, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno, supportati nella fase esecutiva da personale dei reparti territorialmente competenti, di Angri, Pontecagnano Faiano e Salerno, hanno operato un ulteriore sequestro di beni mobili registrati a carico di Domenico Chiavazzo (attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari).

L’uomo è ritenuto al vertice, quale promotore e capo, di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di esercizio abusivo del gioco ordine e della raccolta di scommesse, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

PUBBLICITÀ

Un tesoro da 8 milioni

I carabinieri hanno, infatti, individuato ulteriori beni riconducibili al compendio aziendale della società gROUP mega Service s.r.l., oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, e hanno sottoposto a vincolo una imbarcazione di lusso e 3 autovetture di grossa cilindrata, per un valore stimato di circa 1 milione di euro. Il valore complessivo dei beni in sequestro attualmente è quindi pari a circa 8 milioni di curo.

Il provvedimento cautelare, come eseguito nei termini sopra precisati, non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo. essendo, la responsabilità degli indagati, sottoposta al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati