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Era nascosto in un bed and breakfast nei pressi della stazione centrale di Napoli l’uomo sospettato di aver ucciso la madre, una donna di 50 anni, ad Angri, in provincia di Salerno. Il presunto omicida è stato rintracciato e fermato questa mattina dai Carabinieri, dopo essersi reso irreperibile nelle ore successive al delitto, avvenuto due giorni fa.

A eseguire il fermo sono stati gli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Sezione Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, in attuazione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. All’uomo viene contestato il reato di omicidio aggravato.

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I militari lo hanno individuato nella struttura ricettiva napoletana, dove si era rifugiato. Durante il trasferimento negli uffici di polizia giudiziaria, il fermato ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità. Le indagini proseguono per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda. Previsto anche l’interrogatorio da parte del sostituto procuratore che coordina l’inchiesta.