PUBBLICITÀ

Una nuova struttura tecnologica per affrontare interventi chirurgici complessi con maggiore precisione e minore invasività. È operativa da oggi pomeriggio, mercoledì 18 novembre, la prima sala operatoria ibrida dell’ospedale Cardarelli di Napoli, una struttura di ultima generazione che amplia le possibilità di trattamento per numerose patologie, in particolare quelle legate al sistema vascolare.

La nuova sala consente di effettuare nello stesso ambiente sia interventi mininvasivi, attraverso accessi percutanei, sia operazioni di chirurgia tradizionale, quando necessario. Una delle principali innovazioni è rappresentata dalla possibilità di utilizzare direttamente sul tavolo operatorio un angiografo ad alta risoluzione e una TAC, strumenti che permettono ai medici di ottenere immagini dettagliate e monitorare in tempo reale le diverse fasi dell’intervento.

PUBBLICITÀ

Le patologie che potranno essere trattate

La struttura rappresenta un importante passo avanti per la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, diretta da Gustavo Iacono, arrivato in Campania nel 2025 dopo una lunga esperienza professionale presso l’AUSL Romagna, tra Cesena e Forlì.

Tra gli interventi che potranno essere eseguiti nella nuova sala ci sono quelli relativi alle patologie dell’aorta toracica e addominale e delle arterie iliache, sia in situazioni programmate sia in emergenza. Particolare attenzione sarà riservata anche ai pazienti affetti da piede diabetico, attraverso procedure di rivascolarizzazione e trattamenti locali.

La tecnologia consentirà di affrontare operazioni particolarmente complesse con una maggiore accuratezza, riducendo l’invasività delle procedure e migliorando l’organizzazione dei tempi operatori. L’obiettivo è garantire standard sempre più elevati di sicurezza e qualità delle cure.

Investimento e ammodernamento dell’ospedale

La realizzazione della sala operatoria ibrida rientra nel piano di rinnovamento del Cardarelli ed è stata finanziata con fondi aziendali, in considerazione del valore strategico della struttura per il potenziamento dell’assistenza sanitaria.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione portato avanti dalla direzione ospedaliera negli ultimi quattro anni. In questo periodo sono stati ristrutturati 24 reparti, recuperato il padiglione G, destinato alle attività ambulatoriali, e riqualificato il padiglione monumentale per migliorare l’accoglienza, l’orientamento e la presa in carico dei pazienti.

Il Cardarelli continua intanto a registrare numeri importanti sul fronte dell’attività chirurgica: il 2025 si è concluso con circa 30mila procedure effettuate, confermando il ruolo dell’ospedale napoletano come centro di riferimento anche per interventi di elevata complessità.

La nuova sala è stata presentata nella mattinata di oggi alla comunità dei direttori dell’ospedale, dopo la benedizione impartita dai cappellani. Già nel pomeriggio sono previste le prime procedure chirurgiche nella struttura, che porta il Cardarelli a dotarsi di una tecnologia presente nei principali centri ospedalieri italiani.