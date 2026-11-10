“Dovevo regalarti un dildo”, l’atleta minorenne registra il coach: aggredita dalle compagne

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Una vicenda che scuote il mondo del pattinaggio sul ghiaccio e che coinvolge la Ice Skate Academy di Padova. Al centro della storia c’è Denis Giovannini, 39 anni, direttore tecnico della società sportiva, finito sotto i riflettori per una serie di comportamenti contestati nei confronti di alcune giovani atlete, di età compresa tra i 13 e i 16 anni.

A riportare l’attenzione sul caso è stata una sentenza della prima sezione del Tar del Lazio, che ha confermato le responsabilità sportive dell’allenatore per aver consentito, durante uno stage a Torino, comportamenti irrispettosi e offensivi nei confronti di una giovane pattinatrice, indicata con il nome di fantasia Federica. La ragazza sarebbe stata vittima di isolamento e intimidazioni da parte di alcune compagne, con conseguenze sulla sua serenità.

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Le registrazioni audio realizzate dalla giovane, della durata di otto minuti e 51 secondi e trascritte dai carabinieri, documenterebbero alcune frasi a sfondo sessuale pronunciate dal tecnico. Tra queste, riferimenti espliciti a un sex toy e commenti volgari rivolti alle ragazze durante gli allenamenti. In un passaggio, dopo aver applicato una crema sui piedi di un’atleta, l’allenatore avrebbe fatto un paragone con un preservativo. In un altro avrebbe rivolto a una giovane insulti sessisti e commenti sulle sue gambe.

Dopo aver registrato le conversazioni, Federica avrebbe chiesto alle compagne di denunciare quanto accaduto. La reazione, secondo la ricostruzione, sarebbe stata opposta: le altre atlete le avrebbero intimato di cancellare gli audio e consegnare il telefono. La ragazza si sarebbe quindi chiusa in bagno. Successivamente sarebbe stata allontanata dalla società con la motivazione di «prolungati comportamenti negativi».

La vicenda ha avuto sviluppi differenti sul piano sportivo e su quello penale. Il Tar ha disposto una squalifica di cinque mesi per Giovannini, successivamente ridotta dal Consiglio di Stato a tre mesi. Sanzionata anche un’atleta, inizialmente con tre mesi di stop e poi con un mese, per aver indotto le compagne a coalizzarsi contro Federica.

Diversa la conclusione dell’inchiesta penale a Padova, dove la posizione dell’allenatore, indagato per maltrattamenti, è stata archiviata. Secondo la motivazione riportata, i fatti accertati non presentavano i requisiti di abitualità e di consistente lesione della dignità e della libertà morale richiesti per configurare il reato.

La madre della giovane ha espresso amarezza per l’esito della vicenda, chiedendo che venga fatta piena luce sulle condotte contestate e sulle registrazioni. «Dopo tre anni di sofferenza, chiediamo giustizia per nostra figlia e per uno sport più pulito», ha dichiarato.