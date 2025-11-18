Dramma ad Aversa, ragazzina cade dal balcone di casa e finisce sul cancello

PUBBLICITÀ

Dramma ad Aversa, dove una ragazzina di 14 anni è finita in ospedale dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, rovinando poi sul cancello. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, lunedì 17 novembre, in via Michelangelo Buonarroti.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno proceduto a trasferire l’adolescente all’ospedale del Mare di Napoli dove è giunta in codice rosso. Intanto, le forze dell’ordine indagano sull’episodio. Al momento l’ipotesi ritenuta più probabile sarebbe quella di un gesto volontario.

Silenzio e dolore avvolgono la scuola media “Calcara” di Marcianise all’indomani della morte di Federica D.B., 12 anni, precipitata dal secondo piano dell’istituto nella mattinata di ieri. La studentessa, che frequentava la seconda media, si era allontanata dall’aula dopo aver chiesto di andare in bagno. Poco dopo è stata trovata senza vita nel cortile esterno. In classe aveva lasciato un breve biglietto con scritto “Mi dispiace”.

L’intera comunità scolastica è sconvolta, in particolare i compagni e gli amici della ragazzina, rimasti sotto choc dopo aver appreso dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e polizia, che ha avviato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica.

La mamma e il papà della giovane, arrivati subito a scuola, sono stati assistiti da personale sanitario e da psicologi. Sposati dal 2017, vengono descritti come genitori amorevoli. La dirigente scolastica ha sospeso le attività pomeridiane e l’istituto sta offrendo supporto agli studenti più coinvolti. La polizia ha trasmesso un’informativa alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che valuterà eventuali ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.