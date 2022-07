Dramma in Circumvesuviana, Antonio si getta sotto il treno in corsa: aveva 25 anni

Dramma nella giornata di ieri in Circumvesuviana. Antonio, un giovane di 25 anni, si sarebbe suicidato nella stazione di San Vitaliano. A renderlo noto è stato su Facebook il Presidente dell’Eav Umberto de Gregorio. “Condoglianze alla famiglia di Antonio, un ragazzo di appena 25 anni che oggi (ieri, ndr) pomeriggio si è lanciato sotto un treno dal marciapiede della stazione di San Vitaliano della vesuviana. Un gesto estremo di disperazione che lascia tutti noi senza parole. Solidarietà umana al capotreno ed al macchinista che hanno subito lo shock di vedere il gesto estremo e repentino del ragazzo senza poter far nulla” si legge.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Dramma in Circumvesuviana, 20enne travolto dal treno in corsa

Investito da un treno della Circumvesuviana a Torre Del Greco un giovane di Volla è ora in condizioni gravi ricoverato in ospedale. La triste vicenda è avvenuta ieri sera e nonostante il macchinista abbia cercato di frenare in tempo, il giovane è stato travolto dal treno.

Travolto dal treno della Circumvesuviana

Il 20enne residente a Volla è stato colpito dal treno della Circumvesuviana in tragitto all’altezza della fermata in Via del Monte a Torre del Greco. Il treno della Circumvesuviana direttissimo proveniente da Napoli e diretto a Sorrentosi è trovato a transitare all’altezza della fermata di Torre del Greco. Il treno non avrebbe dovuto effettuare nessuna sosta in questa specifica fermata.

Mentre procedeva lungo il tragitto il macchinista ha improvvisamente visto comparire di fronte a se la sagoma del giovane ragazzo. Ha quindi tentato prontamente di frenare per riuscire ad evitare l’impatto, che purtroppo è comunque avvenuto. Il ragazzo è risultato grave da subito infatti sul posto è poi arrivata l’ambulanza del 118. Appena arrivati gli operatori hanno soccorso immediatamente il ferito. Dopo i primi soccorsi sul luogo l’ambulanza ha poi provveduto a trasportare il ragazzo all’ospedale partenopeo.

Presso la fermata della Circumvesuviana sono poi arrivati anche polizia e carabinieri per cercare di ricostruire la vicenda. Stanno infatti indagando sul caso avendo già acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza della zona.