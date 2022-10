Dramma nel dramma nel Salernitano, Michele muore dopo la cugina

Dopo la morte di Serena nell’incidente avvenuto la scorsa notte nel Salernitano anche Michele, in macchina con lei, ha perso la vita. Serena Salvati e Michele Ambrosino, due cugini di venti e diciannove anni, mentre il giovane all’inizio era rimasto gravemente ferito. Serena era deceduta subito dopo l’incidente. Purtroppo neanche il giovane diciannovenne ce l’ha fatta a darne il triste annuncio è il padre.

Le dinamiche dell’incidente

“Mio figlio Michele, angelo e cuore mio, è andato in Paradiso” così il padre annuncia la perdita dell’amato figlio. La comunità, già sconvolta dalla perdita della giovane Serena avvenuta ventiquattro ore prima, ha mostrato tutta la sua vicinanza alle famiglie coinvolte. Le dinamiche dell’incidente, avvenuto a Castel San Giorgio, sono ancora da chiarire l’unica cosa certa è la posizione della macchina delle due vittime al momento dello scontro.

L’INCIDENTE AL BIVIO

La vettura con a bordo i due si trovava all’altezza del bivio tra Torello e Campomanfoli quando si è scontrata frontalmente con un altra autovettura. Dopo l’impatto la macchina si ribalta andando prima contro un muro e poi contro un palo dell’illuminazione stradale. All’arrivo del 118 i medici non hanno potuto far altro che costatare il decesso di Serena, morta praticamente sul colpo, diverso invece il destinato di Michele. Quest’ultimo infatti era stato portato in ospedale in codice rosso ed era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore.

Dopo ventiquattro ore anche il giovane diciannovenne è deceduto. “Due giovani strappati alla vita nel fiore degli anni da un destino crudele e inaccettabile” ha commentato così il sindaco Paola Lanzara. “Castel San Giorgio è muta davanti a un dolore così grande. Da sindaco e madre, sono profondamente addolorata e stringo in un forte abbraccio le famiglie di Serena e Michele e tutti loro che in queste ore, disperati, ne piangono la scomparsa” conclude.