Dramma sul lavoro a Cercola, 63enne trovato senza vita in una falegnameria

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I carabinieri della tenenza di Cercola intervengono in una falegnameria a via Cupa Travi 27. Poco prima e per cause in corso di accertamento il 63enne del posto Francesco Manzo era deceduto. Sul posto anche personale del 118 e medico legale. Dai primi accertamenti pare che il motivo del decesso sia riferibile a un arresto cardiocircolatorio. Il 63enne non risulta assunto regolarmente. L’immobile e l’area antistante sono stati sequestrati. La salma è stata trasferita nell’obitorio del II Policlinico di Napoli per l’autopsia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso.