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Arresto convalidato e emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Fabio Messina, il 46enne arrestato nei giorni scorsi ad Afragola dai carabinieri della stazione di Casoria.

Droga ad Afragola, resta in carcere il narcos Messina

Questa la decisione del gip di Napoli Nord per l’uomo arrestato due settimane fa, quando i militari fecero irruzione nella sua abitazione trovando 25 dosi di kobret. Pochi minuti dopo sopraggiungeva lo stesso Messina che, sottoposto a perquisizione personale, aveva addosso altre dosi della sostanza.

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Nel corso dell’udienza di convalida l’uomo, difeso dall’avvocato Domenico Dello Iacono, si è assunto la paternità della vendita al dettaglio ammettendo di aver iniziato a vendere roba perché in ristrettezze economiche. Il gip ha però escluso la lieve entità evidenziando che Messina era già sottoposto a obbligo di firma per una precedente ordinanza di spaccio risalente al dicembre 2025. E così per Messina si sono spalancate le porte del carcere di Poggioreale