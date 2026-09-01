Palloncini bianchi e rombo di motori, l’ultimo saluto di Bacoli a Manuela Chiarolanza

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Palloncini bianchi, magliette dello stesso colore e uno striscione carico d’amore: «Il tuo sorriso resterà acceso per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio, Manu». È così che amici, parenti e conoscenti hanno voluto accompagnare Manuela nel suo ultimo viaggio.

La chiesa dei Santi Antimo e Santa Filomena, a Torre di Cappella, era gremita. All’arrivo del feretro, accolto da fiori e palloncini bianchi, si è levato un lungo e commosso applauso.

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Un dolore immenso quello dei genitori e dell’intera comunità, stretta attorno alla famiglia della giovane. All’esterno della chiesa, gli amici motociclisti hanno accompagnato simbolicamente la bara bianca con il rombo dei motori e il suono dei clacson, rendendo ancora più struggente l’ultimo saluto alla 16enne.