E’ in atto la tempesta di Santa Lucia, vento forte e grandine: la situazione in Campania

Maltempo, è in atto la tempesta di Santa Lucia. In queste ore un’intensa perturbazione atlantica sta interessando il Nord Italia con nevicate fino in pianura al Nordovest e sull’alto Veneto. Il tempo presto peggiorerà fortemente anche al Centro-Sud. Il team del sito ilMeteo.it avverte che al Nordovest sono in atto nevicate fino in pianura, ma nevica anche sul Veneto centro-settentrionale.

Sono rimaste chiuse le scuole oggi a Napoli per effetto di un’ordinanza del sindaco, Luigi de Magistris, a seguito dell’allerta meteo di criticità ‘Gialla’, a partire dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 9 di domani, emessa ieri dalla Protezione civile della Regione Campania. Chiusi anche i parchi cittadini. L’amministrazione comunale inoltre invita la cittadinanza “a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari” perché tra gli scenari di impatto al suolo nel bollettino regionale si citano tra l’altro “danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. E ancora possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione.

Nel corso della giornata i venti rinforzeranno da Maestrale, Libeccio e Ponente soffiando fino a 120 km/h sulle valli appenniniche del Sud. Piogge abbondanti o molto abbondanti raggiungeranno Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria, anche sotto forma di nubifragi. Ci saranno inoltre forti mareggiate su tutte le coste tirreniche. Entro sera il tempo migliorerà decisamente al Nord e via via anche al Centro, segnale dell’aumento della pressione.

NEVE A TORINO Primi fiocchi di neve della stagione su Torino. L’attesa perturbazione ha riportato dalla scorsa notte il maltempo sul Piemonte, con deboli nevicate anche in pianura, tra Torinese e Alto Novarese, in estensione a Biellese, Verbano e, in parte, Vercellese e Alessandrino. Fiocchi sparsi qua e la tra Cuneese e Astigiano. Fenomeni comunque intermittenti e di debole intensità. Dal pomeriggio veloce miglioramento, con le nevicate che si ritireranno presso le vallate alpine. Attese nevicate sotto forma di bufera sulle Alpi, specie di confine, con raffiche di vento superiori ai 100 km/h che entro sera potranno guadagnare terreno sotto forma di Foehn fin verso le zone pedemontane e di bassa valle. Attenzione al fenomeno della pioggia congelata, che si potrebbe presentare in alcune vallate dell’Alessandrino e nelle vallate alpine più strette.

ALLAGAMENTI E TRAFFICO A ROMA Rallentamenti e allagamenti in strada stamattina a Roma a causa del maltempo. In particolare vengono segnalati disagi alla circolazione su via della Magliana, altezza via Marchetti, a causa di un allagamento. Qualche allagamento anche in zona Verano, piazza Bologna e nel quartiere Fleming. Traffico intenso si registra da via Aurelia a via Flaminia, da via del Muro Torto a via Cristoforo Colombo. Oggi nella Capitale, per ordinanza della sindaca Virginia Raggi, sono chiuse tutte le scuole, parchi, cimiteri e ville storiche.