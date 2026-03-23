Era nel covo con la famiglia, il retroscena sulla cattura del ras Cancello

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Sabato è stato arrestato Elia Cancello in un immobile del quartiere Arenaccia dove si nascondeva. Il ras del gruppo Cancello-Cifariello si era reso irreperibile lo scorso mese di settembre, in occasione dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per la quale è gravemente indiziato dei reati di associazione di stampo mafioso, lesioni personali aggravate e rapina. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno trovato il covo del fuggitivo che, al momento della cattura, si trovava insieme ad alcuni familiari.

I provvedimenti eseguiti costituiscono misure cautelari disposte nella fase delle indagini preliminari. I destinatari della misura sono persone sottoposte a indagini e pertanto da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

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L’indagine sul ras Elia Cancello

«Elia Cancello è quello che dava disposizioni agli altri, insultandomi per l’intera durata dell’aggressione subita, mentre Maurizio Cancello è stato colui che

materialmente mi ha aggredita, con due pugni al volto e poi sottratto con l’uso della forza le chiavi dell’autovettura; Moreno è stato colui che, per liberare la compagna di Maurizio da mia figlia, tirava i capelli a mia figlia e ci insultava dicendoci “vi devo mettere incinte a te ed a tua figlia”, infine il genero di Maurizio che conosco col nome di Nando ha incitato il suocero a farci del male e ad impossessarsi delle chiavi dell’autovettura. Scossa per quanto accaduto, non mi sono resa conto di chi materialmente poi si sia messo alla guida della mia autovettura, ma ho notato che, mentre mi allontanavo a piedi insieme a mia figlia verso l’uscita del Lotto G, la macchina Fiat 500X veniva spostata da sotto al nostro palazzo e portata via», ha raccontato la vittima che è stata cacciata dalla sua abitazione dal Lotto G a Scampia.