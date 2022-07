Emergenza acqua in provincia di Napoli, 7 Comuni resteranno ‘a secco’ per 24 ore

Sette città della provincia di Napoli senz’acqua per più di 24 ore. Si tratta di Casalnuovo di Napoli, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, San Sebastiano al Vesuvio e Pomigliano D’Arco: come informa la società Gori (che si occupa della gestione del servizio idrico in diversi comuni del Napoletano e del Salernitano), la ”Direzione generale per il ciclo delle acque della Regione Campania, dopo il rinvio della settimana scorsa, ha riprogrammato i lavori di riparazione sulla condotta San Clemente-Cercola, dalle ore 22 di venerdì 15 luglio alle ore 23:30 di sabato 16 luglio”.

A Casalnuovo sarà interessato l’intero territorio comunale, esclusa la frazione di Casarea. Saranno predisposte batterie di fontanine in via Grimaldi (di fronte ufficio postale), via San Marco 96 e corso Umberto-angolo via De Curtis e sarà sistemata dalle 7 del 16 luglio fino alla fine della sospensione, presso via Arcora, una autobotte. A Cercola le zone interessate sono (via Censi dell’arco, via Collodi, via Cupa Travi, via Dante Alighieri, via della Libertà, via Figliola, via Giovanni Pascoli, via Luca Giordano, via Madonnelle, via Masseria Rutiglia, via Rubinacci, via Santa Caterina, via Travi, via Tufarelli, viale Caravaggio, viale Cimitero, viale dei Pini, viale delle Magnolie, viale delle Rose, viale Donatello, viale Gianni Rodari, viale Leonardo Da Vinci, viale Michelangelo, viale Modigliani, viale Tiepolo).

Predisposta autobotte dalle ore 7 di sabato presso via Modigliani. Intero territorio interessato a Massa di Somma, Pollena Trocchia , San Sebastiano al Vesuvio e Pomigliano d’Arco tranne Masseria Ciccarelli (saranno predisposte batterie di fontanine in via Pomigliano; via Terracciano; via Caruso angolo via Donizetti e sistemare autobotti in via Nazionale delle Puglie, piazza Primavera; e via Roma. (ANSA).