Fa sesso in ambulanza, poi rapina l’escort per riprendersi i soldi

PUBBLICITÀ

In attesa che gli venisse assegnato un intervento, per ammazzare il tempo, ha ben pensato di consumare un rapporto sessuale con una prostituta dentro l’ambulanza e poi rapinare la malcapitata e buttarla giù dal mezzo di soccorso nuda. L’uomo, un ventottenne volontario di una pubblica assistenza, incensurato, è stato denunciato l’altro pomeriggio dai poliziotti del commissariato Santa Viola e delle Volanti, che dopo aver raccolto la richiesta di aiuto della vittima, sono riusciti ad arrivare all’identità del rapinatore, rintracciato fuori dall’ospedale Maggiore. Tutto è successo intorno alle 14, quando la donna, una trentenne romena, ha chiamato la polizia. Agli agenti ha raccontato di essere stata agganciata dal portantino in via Marco Emilio Lepido, dove si prostituisce. Lui le ha proposto di avere un rapporto sull’ambulanza: all’inizio la donna ha detto di no, vista l’anomalia della circostanza. Ma lui l’ha rassicurata, pagando in anticipo i 50 euro della prestazione. Consumata, appunto, a bordo del mezzo di soccorso.

Una volta concluso, il ventottenne è però diventato violento: ha picchiato la ragazza, strappandole la borsetta per riprendersi il denaro e poi l’ha buttata fuori dall’ambulanza, nuda come era. Facendole solo la ‘cortesia’ di lanciarle dietro i vestiti. I poliziotti, grazie alle telecamere, hanno trovato la targa dell’ambulanza e, una volta contattata la onlus a cui faceva riferimento il mezzo, sono riusciti a ricostruire chi lo guidasse. Il ventottenne che intanto era tornato al lavoro e aspettava un paziente dializzato fuori dal Maggiore. L’uomo, quando ha visto la polizia, ha subito ammesso le sue responsabilità e riconsegnato il maltolto. È stato denunciato per rapina.

PUBBLICITÀ