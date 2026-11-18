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Massimiliano Esposito e Alessandro Giannelli sono stati nomi di primo piano della mala flegrea: il primo è ritenuto dagli inquirenti il boss di Bagnoli, mentre il secondo un esponente di vertice della criminalità nel quartiere di Cavalleggeri. Nei giorni scorsi Esposito, detto ‘o Scognato, ha ufficializzato la sua scelta di collaborare con la giustizia, mentre il suo omologo aveva intrapreso lo stesso percorso già lo scorso aprile.

I raid armati nella zona flegrea

L’alleanza criminale tra Esposito e Giannelli si sarebbe incrinata a causa delle tensioni nate per il controllo del traffico di droga nella piazza di spaccio di via Cesare Fera e per la gestione della rete dei parcheggiatori abusivi nelle zone della movida. Secondo l’indagine della DDA di Napoli, l’allora capoclan di Cavalleggeri sarebbe stato in contatto, nonostante la sua detenzione nel carcere di Voghera, con Paolo Abbatiello, reggente del clan Licciardi, tramite il ras Luigi Carella. Già nel settembre 2022 erano state intercettate alcune conversazioni tra Giannelli e Giggino ‘a Gallina, durante le quali quest’ultimo avrebbe tentato di placare le tensioni tra le organizzazioni criminali dell’area flegrea.

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Giannelli si sarebbe lamentato con il luogotenente del rione Berlingieri dell’aggressione subita da un suo parente da parte del gruppo Esposito: «Ma tu quando vai pure da lui, digli che non voglio sapere niente, hanno picchiato a mio nipote con le mazze da baseball Giggino, non è che gli ha dato quattro, cinque schiaffi, e va bene gli ha dato quattro, cinque schiaffi, ma no, quello lo sapeva bene che era mio nipote, l’ha picchiato con le mazze da baseball, ma la cosa più sporca che lo stanno abbandonando tutti quanti, a quei tre mongoloidi che teneva, chi mi ha fatto la videochiamata oggi a piangere, chi ha mandato la moglie a piangere di qua… pensa un poco, quella è la cosa più schifosa, ma proprio per farlo rendere conto che io… io sono stato troppo uomo, io potrei dire anche tu te ne devi andare pure da Bagnoli, ma statti a Bagnoli, ma non ti muovere… là non prendi niente più… che ti disse lui?».

La contrapposizione si sarebbe manifestata anche in maniera violenta: il 19 aprile 2024 diversi colpi di pistola furono esplosi contro un gruppo di ragazzi seduti fuori a un bar in viale Campi Flegrei, episodio in cui un minorenne rimase ferito al braccio; il 6 maggio 2024 si registrò invece un raid armato contro l’abitazione di un pregiudicato in via Ascanio. Alla luce dei recenti sviluppi Esposito e Giannelli potrebbero svelare i segreti di una storia criminale fatta di accordi e disaccordi per il controllo degli affari illeciti nella zona flegrea.