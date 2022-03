Falsi certificati per avere il reddito di cittadinanza, 5 indagati a Napoli

Sono 5 gli indagati per concussione e falso in atto pubblico nell’ambito dell’indagini che ha coinvolto la terza Municipalità di Napoli. Lo scorso lunedì mattina la polizia municipale su delega della procura di Napoli perquisiva la sede della Municipalità nel quartiere Stella-San Carlo-Arena. Dunque la polizia giudiziaria acquisiva documenti, sequestrato computer, telefoni cellulari, nella sezione distaccata di via Lieto, dove ci sono gli uffici dell’anagrafe. Dei 5 indagati ci sono tre dipendenti amministrativi, un cittadino cingalese e a un consigliere municipale. Si indaga su presunte irregolarità nella concessione dei cambi di residenza per ottenere il reddito di cittadinanza.

QUANDO SI PERDE IL REDDITO DI CITTADINANZA

Vi sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto.

Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare: