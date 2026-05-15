Provano a far cadere i ciclisti, identificati e denunciati due ragazzi di 19 anni nel Napoletano

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Due giovani di 19 anni, residenti a San Vitaliano, sono stati identificati e denunciati dopo aver tentato di spingere e strattonare alcuni ciclisti durante la sesta tappa da Paestum a Napoli. Reato di pericolo per l’incolumità pubblica durante manifestazioni sportive: è quello che hanno scritto gli agenti del commissariato di polizia di Nola. Due giovani di 19 anni, residenti a San Vitaliano, sono stati identificati e denunciati dopo aver tentato di spingere e strattonare alcuni ciclisti durante la sesta tappa da Paestum a Napoli.

L’episodio è avvenuto nei pressi di una rotonda a San Vitaliano. I due ragazzi sono stati immediatamente individuati dagli agenti di polizia del commissariato di Nola che stanno procedendo con una denuncia: reato di pericolo per l’incolumità pubblica durante manifestazioni sportive. I giovani erano stati ripresi da un terzo ragazzo con un telefonino, ma decisive sono state anche le immagini registrate dalle telecamere della Carovana Rosa. I filmati, consegnati agli investigatori, hanno permesso di identificarli nel giro di poche ore.