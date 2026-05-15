Lacrime per il piccolo Gerard, il bimbo di 4 anni si è spento al Santobono

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Una tragedia che ha colpito nel profondo l’intera comunità di Contursi Terme. Gerard, il bimbo di soli 4 anni arrivato in Italia insieme ai suoi genitori in cerca di una speranza, non ce l’ha fatta dopo una dura battaglia contro un brutto male.

La diagnosi era arrivata alcuni mesi fa e il piccolo era stato affidato alle cure dell’ospedale Pausilipon di Napoli. Sin da subito, però, attorno alla famiglia si era stretta una straordinaria rete di solidarietà: cittadini, associazioni e istituzioni hanno sostenuto mamma e papà in ogni modo possibile durante questo difficile percorso. Gerard e i suoi familiari avevano trovato a Contursi Terme il primo luogo da chiamare casa dopo il trasferimento dal Cilento, dove erano stati ospitati in un centro di accoglienza. Qui avevano iniziato una nuova vita insieme anche alla sorellina più piccola.

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Negli ultimi giorni le condizioni del bambino sono peggiorate rapidamente fino al tragico epilogo di ieri. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Contursi Terme. In occasione dell’ultimo saluto al piccolo Gerard, il Comune ha proclamato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi previsti nel fine settimana. Il sindaco Antonio Briscione, a nome dell’intera comunità, ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia.