Omicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci in aula: «L’ho colpita dopo un messaggio WhatsApp, avevo un mostro in me»

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È iniziata con circa mezz’ora di ritardo, a causa del traffico, l’udienza del processo per l’omicidio volontario pluriaggravato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato di Afragola. Davanti alla Corte d’Assise di Napoli è comparso Alessio Tucci, l’ex fidanzato reo confesso, chiamato a rispondere alle domande del pubblico ministero, degli avvocati e del presidente della Corte.

L’udienza, celebrata nell’aula 116 del tribunale, si è svolta in un clima di forte tensione. Imponente il dispositivo di sicurezza predisposto da carabinieri e polizia per evitare contatti tra le famiglie della vittima e dell’imputato, già protagoniste in passato di scambi di accuse e minacce. I familiari di Martina sono stati sistemati nell’aula, mentre quelli di Tucci hanno seguito l’udienza da una sala al piano superiore.

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L’imputato, arrivato in tribunale con una tuta nera e lo sguardo rivolto verso il basso, è rimasto coperto da un paravento, con diversi agenti della Polizia di Stato e della Penitenziaria a presidiare la cella. La mamma di Martina, Enza Cossentino, ha scelto di sedersi nelle immediate vicinanze per poterlo guardare negli occhi. Più volte, durante le dichiarazioni del giovane, lei e il papà Marcello Carbonaro hanno lasciato l’aula visibilmente scossi.

«L’ho colpita dopo il messaggio WhatsApp del suo amico»

Davanti al pubblico ministero di Napoli Nord Alberto Della Valle, Tucci ha ricostruito i momenti che precedettero l’aggressione mortale. «Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c’era qualcosa con lui, e lei risponde no: abbiamo litigato e l’ho colpita».

Il riferimento è a un ragazzo con cui Martina aveva iniziato una conoscenza online circa una settimana prima della sua morte. Una circostanza che, secondo quanto emerso in aula, avrebbe alimentato la gelosia dell’imputato.

Il pubblico ministero ha anche letto alcune conversazioni WhatsApp nelle quali Tucci avrebbe manifestato propositi minacciosi: «Il karma esiste, devi morire per amore» e «Io vado dove sta questo e te lo uccido». Nei messaggi comparivano anche riferimenti a coltelli.

Durante la ricostruzione del percorso verso il casolare, è emerso inoltre che Martina aveva ricevuto diverse telefonate dalla madre. «Ma lei staccava la chiamata, lo faceva spesso, anche con me», ha raccontato Tucci.

«C’era un mostro in me»: il racconto degli ultimi colpi

Particolarmente drammatico il passaggio relativo alla dinamica dell’omicidio. Rispondendo alle domande dell’avvocato di parte civile Emilio Malaspina, l’imputato ha dichiarato: «Mentre la colpivo Martina era immobile… se ricordo l’ultimo colpo inferto? Ho il buio».

Tucci ha poi aggiunto: «Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l’ho presa in braccio e l’ho portata nella stanza e l’ho colpita un’ultima volta… avevo un mostro in me».

Incisiva anche la domanda sul perché avesse continuato a colpire la ragazza quando era ormai esanime. «Non so perché ho dato quell’ultimo colpo», ha risposto. E ancora, sul movente: «Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch’io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito».

L’imputato ha raccontato anche i momenti successivi all’aggressione: «L’ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo».

Rispondendo al proprio difensore, l’avvocato Mario Mangazzo, ha ripercorso anche la storia della relazione: «Ci siamo fidanzati nel maggio 2023, io avevo 16 anni e lei 12».

Lo scontro in aula, i genitori di Martina a Tucci: «Hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu»

Momenti di forte tensione si sono verificati quando Tucci, terminati gli interrogatori del pubblico ministero e degli avvocati, è passato dal banco dei testimoni alla cella.

I genitori di Martina si sono rivolti direttamente all’imputato con parole durissime. «Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare», hanno gridato. Poi l’affondo del padre e della madre: «Bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu».

Un momento che ha ulteriormente segnato un’udienza già particolarmente difficile per i familiari della vittima.

La prossima udienza è fissata per il 24 novembre. Tra i testimoni attesi ci saranno la criminologa Roberta Bruzzone e il papà di Martina, Marcello Carbonaro.