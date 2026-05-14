Festa al SuperEnalotto, dieci operai vincono 980mila euro giocandone 5 a testa

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Colpo milionario al SuperEnalotto in Toscana, dove un gruppo di dieci operai è riuscito a portarsi a casa una vincita complessiva vicina al milione di euro. La fortuna ha fatto tappa a Camaiore, in provincia di Lucca, nella tabaccheria Matteucci di via Cesare Battisti, nel pieno centro storico della città.

I protagonisti della vincita sono tutti lavoratori della zona che hanno deciso di tentare la sorte partecipando insieme a un sistema condiviso, spendendo soltanto 5 euro ciascuno. La schedina vincente, giocata tramite la “Bacheca dei Sistemi”, ha centrato un “5 Stella” che ha fruttato circa 980mila euro complessivi. Per ciascun partecipante il premio ammonta quindi a circa 98mila euro.

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A raccontare l’episodio al quotidiano La Nazione è stato Floriano Matteucci, padre del titolare della ricevitoria Bruno Matteucci, spiegando che si tratta di «tutte persone del posto e tutti operai». La formula utilizzata prevede sistemi elaborati elettronicamente e suddivisi in quote tra più giocatori, una modalità molto diffusa soprattutto quando il costo complessivo delle combinazioni raggiunge cifre elevate, che possono variare da alcune centinaia fino a oltre 700 euro. Grande entusiasmo anche nella storica tabaccheria del centro di Camaiore, che festeggia così un’altra vincita importante dopo quella da 180mila euro registrata nei mesi scorsi nello stesso punto vendita.