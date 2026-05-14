Finisce con l’auto contro un albero, lutto a Mondragone per Arcangela D’Annolfo

PUBBLICITÀ

Dolore e commozione tra la Toscana e Mondragone per la morte di Arcangela D’Annolfo, la ristoratrice 57enne deceduta dopo un grave incidente stradale avvenuto nelle campagne di Castellina in Chianti. Da oltre vent’anni viveva in Toscana, dove insieme alla famiglia gestiva il ristorante “Le Tre Porte”, attività molto conosciuta nel centro storico del paese e frequentata sia dai residenti che dai tanti turisti della zona. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della comunità, lasciando sgomenti amici e conoscenti.

L’incidente si è verificato lungo una strada nei pressi della località Lornano, sulla direttrice verso Topina. Secondo le prime informazioni, la donna era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro un cipresso ai margini della carreggiata. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbe anche quella di un possibile malore improvviso accusato dalla 57enne poco prima dell’impatto.

PUBBLICITÀ

Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno prestato le prime cure alla donna prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena. In un primo momento le sue condizioni non sembravano critiche, ma il quadro clinico si sarebbe aggravato nelle ore successive fino al decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a chiarire con precisione quanto accaduto.