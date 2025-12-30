Festeggiamenti Capodanno 2026 a Napoli, il piano traffico: attenzione alle multe

PUBBLICITÀ

Dispositivo di circolazione per consentire i festeggiamenti del Capodanno 2025/26

Per i festeggiamenti del Capodanno a Napoli 2025/26 l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare di Napoli e saranno spalmati su più date.

A tal fine è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione nelle strade e zone interessate dagli eventi.

1. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 5:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:

A) Divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso, di raccolta dei rifiuti e delle Forze dell’Ordine e dei veicoli dell’ASIA:

A.1) nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l’edificio del Comiliter (Palazzo Salerno);

A.2) in Via Vittorio Emanuele III e Via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da Piazza Municipio a quella di Piazza Trieste e Trento;

A.3) in Via Solitaria, Piazzetta Salazar e in Rampe Paggeria, anche, per i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo;

A.4) in Piazza Santa Maria degli Angeli, Via Gennaro Serra, Piazza Carolina, Via Monte di Dio, Via Chiaia e Via Giovanni Nicotera (tratto da Via Santa Teresella degli Spagnoli a Piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

A.5) in Via Cesario Console, Via Ammiraglio Ferdinando Acton – nel tratto compreso tra l’ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e Via Nazario Sauro;

A.6) in Via Santa Lucia, nel tratto che da Via Chiatamone adduce a Via Partenope;

A.7) in Via Alessandro Dumas Padre, Via Orsini, nel tratto che adduce a Via Partenope, in Borgo Marinari, in Via Nazario Sauro dalla confluenza con Via Lucilio;

A.8) in Via Nardones, dalla confluenza con Piazza Trieste e Trento;

A.9) su Via Toledo;

A.10) l’obbligo per i veicoli circolanti in Piazza Carolina di svoltare a sinistra all’intersezione di Via Chiaia;

A.11) in Via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele, e in Rampe Brancaccio dall’intersezione con Via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.

B) Divieto di sosta con rimozione coatta in Via Cesario Console, nel tratto compreso tra Piazza Plebiscito e Via Santa Lucia (eccetto stalli H personalizzati).

C) Sospensione:

C.1) in Via San Carlo, in Via Santa Lucia – alla confluenza con Via Partenope – e in Piazza Carolina, dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI);

C.2) in Via San Carlo e in Via Cesario Console, dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana;

C.3) del percorso di mobilità ciclistica nei tratti di strada interessati dagli eventi.

2. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 5:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:

Divieto di transito – eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso, di raccolta dei rifiuti e delle Forze dell’Ordine e dei veicoli dell’ASIA – e divieto di sosta con rimozione coatta in:

2.1) Via Orsini, tratto tra Via Lucilio e Via Partenope;

2.2) Via Lucilio, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.3) Via Palepoli, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.4) Via Marino Turchi, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.5) Via Raffaele De Cesare, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.6) Via Cuma, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.7) Via Petronio, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro.

3. Dalle ore 1:00 del 1°gennaio 2026 fino a cessate esigenze dello stesso giorno, in caso di necessità e per motivi di sicurezza veicolare e pedonale stabiliti dal Servizio Polizia Locale, è previsto:

3.1) Divieto di transito veicolare in Via Chiatamone, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

3.2) Sospensione del percorso di mobilità ciclistica in Via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra Piazza Vittoria e Rotonda Diaz.

4. Dalle ore 8:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:

4.1) Divieto di transito veicolare in Piazza Municipio, nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, di collegamento tra Piazza Municipio e Via Acton per l’evento “DJ Set”.

5. Dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 5:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:

5.1) Divieto di sosta con rimozione coatta in Via Chiatamone.

Sul sito del Comune è possibile consultare l’ordinanza integrale al link: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/55975