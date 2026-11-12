Fissata l’udienza preliminare per Andrea Sempio, si terrà il prossimo 25 febbraio

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È stata fissata per il 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il fascicolo, come si legge in una nota del Tribunale di Pavia, è stato assegnato al gup Luigi Umberto Riganti. Sono in corso le notifiche dei relativi avvisi alle parti.

Sempio: “Spero che i giudici non si facciano influenzare”

Andrea Sempio commenta la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Lo fa a “Porta a Porta”, la trasmissione che andrà in onda giovedì 12 novembre 2026, su Rai1. La richiesta è arrivata il 3 novembre scorso e a breve sarà fissata l’udienza preliminare.

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“Meno male che finalmente è arrivata – dice Sempio parlando dell’udienza preliminare –, nulla che non ci aspettassimo, speriamo di far tutto il più in fretta possibile. Spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare e non andare oltre, penso sia fattibile”.

Sempio si esprime anche sui giudici che dovranno occuparsi del caso: “Comprendo che siano in una posizione complicata, ma confido che sapranno fare il loro lavoro nel migliore dei modi, che non si facciano influenzare da tutta la pressione che c’è”.

Il protagonista della vicenda affronta poi il tema dei video che lo vedono protagonista e che hanno fatto discutere. Secondo Sempio, “molte cose” nei filmati usciti “sono state lette al contrario, ma penso che dimostreremo anche quello”.