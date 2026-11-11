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Domani le scuole saranno aperte, arriva la decisione dopo gli allarmi bomba

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Domani le scuole saranno aperte, arriva la decisione dopo gli allarmi bomba
Domani le scuole saranno aperte, arriva la decisione dopo gli allarmi bomba
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Domani le scuole in tutta Italia saranno regolarmente aperte, “non vi è alcun motivo per tenerle chiuse”. E’ quanto si apprende da fonti vicino al Ministero dell’Istruzione.

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«Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico.

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Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari.

Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo. Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini», il post sui social di Giorgia Meloni in seguito ai numerosi allarmi bomba di queste ore in molte scuole italiane.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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