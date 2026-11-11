Meloni sull’allarme bomba nelle scuole: “Nessun pericolo concreto, facciamo il necessario”

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«Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici. Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico.

Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari.

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Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo. Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini», il post sui social di Giorgia Meloni in seguito ai numerosi allarmi bomba di queste ore in molte scuole italiane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

La denuncia del Codacons

“L’allarme bomba che ha investito diverse scuole di Napoli e provincia sta provocando disagi enormi ai cittadini e danni economici ingenti alle famiglie”. Lo denuncia il Codacons, che evidenzia la situazione di caos scoppiata oggi in città.

“L’evacuazione degli istituti scolastici coinvolti e la sospensione delle lezioni ha costretto i genitori, allertati dalle scuole, a ricorrere a permessi sul lavoro o giorni di ferie per riprendere i propri figli, oppure a rivolgersi a baby sitter sostenendo costi non previsti – spiega il Codacons – Una situazione che determina ripercussioni significative sull’organizzazione quotidiana di migliaia di famiglie, soprattutto per quei nuclei in cui entrambi i genitori lavorano e non possono contare su una rete di supporto familiare. L’interruzione improvvisa delle attività scolastiche comporta infatti la necessità di trovare in tempi rapidissimi una soluzione alternativa per la custodia dei minori, con inevitabili conseguenze sia sul piano lavorativo che su quello economico”.

“Ai disagi immediati si aggiungono danni economici ingenti per i costi indiretti legati alla perdita di ore lavorative, all’utilizzo di permessi e all’eventuale ricorso a servizi di assistenza privata. Spese impreviste che, soprattutto per le famiglie economicamente più fragili, possono rappresentare un aggravio non indifferente”, si legge nella nota.