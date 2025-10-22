Fuga da film dal carcere minorile di Roma: “Sembra Mare Fuori”

PUBBLICITÀ

“Un detenuto romeno, 21 anni, ristretto nel carcere minorile di Roma, Casal del Marmo, è evaso poche ore fa dall’Ospedale San Filippo Neri della Capitale, dove era ricoverato”. A dare la notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

“Adesso è prioritario catturare l’evaso”, denuncia Maurizio Somma, segretario per il Lazio del Sappe: “ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria del carcere”.

PUBBLICITÀ

“Negli ultimi anni – aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe – è successo spesso: dici carcere minorile e il pensiero va alle scene della fortunata fiction Mare Fuori, ai suoi protagonisti e alle loro storie di amicizia e amore, di rimorsi e voglia di riscatto.

Ma la realtà e che quella è soltanto la trama di un film e la realtà incrocia quotidianamente le storie, vere e drammatiche, dei giovani detenuti e le criticità, ancora difficili da risolvere, del sistema penitenziario minorile. Il vero nodo, ultimamente, è la gestione di tanti detenuti stranieri, molti minori non accompagnati e con problemi psichiatrici”.