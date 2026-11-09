È il 48enne Guido Giordano la persona arrestata ieri sera dopo un folle inseguimento che da Scampia si è protratto sulla Circumvallazione. La fuga è iniziata presso l’Oasi del Buon Pastore e si è conclusa nei pressi dello svincolo di Mugnano. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio quando una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha intercettato un’auto sospetta: all’alt degli agenti il conducente ha premuto sull’acceleratore dando il via ad un rocambolesco inseguimento per le strade del quartiere fino a quando lo stesso ha imboccato contromano la Circumvallazione Esternacon manovre sconsiderate e incurante dell’incolumità pubblica. In soccorso ai colleghi è intervenuta una volante del commissariato Scampia a sbarrargli la strada. L’impatto è stato tremendo: feriti sia gli agenti all’interno della volante che il conducente poi arrestato. I poliziotti sono stati trasportati all’ospedale di Giugliano fortunatamente con ferite guaribili in pochi giorni. Guido Giordano, piantonato in ospedale, è stato invece arrestato dopo una serata ad altissima tensione.
Fuga contromano da Scampia fino alla Circumvallazione, arrestato 48enne
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