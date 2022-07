Furto agli uffici anagrafe di Caserta, colpo da quasi 50mila euro

Furto all’anagrafe di Caserta dove malviventi hanno rubato ben 48mila euro dopo essersi intrufolati negli uffici della Caserma Sacchi in via San Gennaro, che in quel momento erano ancora chiusi al pubblico come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Ad essere stati rubati, i soldi provenienti dalla cassa delle Carte di identità elettroniche. Presumibilmente, quei soldi dovevano essere versati in banca per liberare la cassaforte. Una questione di sicurezza necessaria soprattutto a seguito di altri furti che hanno interessato gli uffici comunali.

La scoperta fatta da un addetto alle 15 di ieri, al momento di aprire gli uffici al pubblico

La scoperta è avvenuta alle 15 di ieri, giovedì 21 luglio, quando l’addetto allo sportello stava aprendo gli uffici al pubblico. Però si è accorto che la porta era aperta e rotta. Una volta dentro, si è accorto dell’assenza dei soldi dalla cassa. L’operatore ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale. Non è ancora chiaro se il malvivente e gli eventuali complici abbiano rubato anche le carte di identità cartacee. Sta di fatto che il colpo sarebbe stato messo a segno proprio durante l’orario del cambio di guardia e questo potrebbe far presupporre che si tratti di qualcuno che da tempo stava studiando il colpo. Le bocche degli investigatori però sono cucite.