Due lutti in poche ore, Quarto piange Gennaro ‘baffone’ e Luigi: “Addio a un pezzo di città”

Due lutti in poche ore colpiscono la comunità di Quarto. La città piange Luigi Tesoro, giovane di soli 36 anni, e Gennaro Carandente “baffone”, titolare dello storico Bar Gennaro.

“Un’altro pezzo di questa città una costola importante di QUARTO.. Uno che ha fatto la storia, CIAO GENNARO ..insieme a te questo ragazzo LUIGI TESORO pieno di vita che si faceva voler bene da tutti portalo per mano insieme a te e abbi cura di lui con le tue esperienze da maestro di vita ciao ragazzi”, si legge su Facebook. Non si conoscono le cause del decesso di Luigi Tesoro, giovane la cui dipartita ha gettato nello sconforto amici e familiari. “Non ci posso ancora credere che sei volato via così presto. Luigi tesoro ..abbiamo passato un infanzia bellissima. Mi hai scioccato. Tvb fratm dai tanta forza alla tua famiglia”, si legge sul social.

Enorme cordoglio anche per la scomparsa di Gennaro Carandente, conosciuto come ‘baffone’ e vero e proprio simbolo del bar in città. “Inutile annunciarvi la nostra grande perdita, ormai tutti voi ne siete a conoscenza…Volevamo qui ringraziarvi per l’affetto che ci avete dimostrato, ma soprattutto che avete dimostrato a lui, il nostro BAFFONE. È sempre stato orgoglioso di tutti i suoi clienti che negli anni sono diventati amici, è sempre stato orgoglioso di Quarto e del fatto che fosse riuscito a creare un luogo di unione per tutti quelli che passavano di qui…nel bar che porta il suo nome”, è quanto apparso su Facebook.