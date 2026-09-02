Scoperto centro estetico abusivo a Napoli, era pubblicizzato sui social con video promozionali

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Era completamente abusivo il centro estetico di Napoli pubblicizzato sui social con foto e video in cui si offrivano ai pazienti acconciature, piercing e tatuaggi: a scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est del capoluogo partenopeo.

Proprio dietro quella vetrina digitale che i militari, insieme al personale dell’Asl di Napoli, hanno accertato una serie di irregolarità: la titolare esercitava senza alcuna autorizzazione e, come emerso durante il controllo, non emetteva la ricevuta fiscale.

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Il locale è stato sottoposto a sequestro e lei sanzionata per un totale di mille e 500 euro.

Gli altri controlli

Durante i controlli straordinari sono state anche identificate 80 persone, 42 i veicoli controllati e 18 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 5 invece le persone denunciate.

Un 65enne dovrà rispondere di furto di energia elettrica. Effettuato un controllo, insieme al personale dell’Enel, all’interno della sua abitazione, è stata riscontrata la manomissione del contatore elettrico.

Dovrà rispondere di evasione invece un 72enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, perché al momento del controllo era fuori casa.

Stesso destino per un 47enne e un 35enne. Denunciati perché sorpresi alla guida senza patente, erano recidivi nel biennio.

Porto abusivo di armi è ciò che è stato contestato invece ad un 31enne. Controllato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri.