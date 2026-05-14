Giovane mamma partorisce due gemellini e poi muore: Erica aveva solo 31 anni

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Tragedia a Roma, dove una giovane mamma di 31 anni ha perso la vita poco dopo aver dato alla luce due gemelli all’ospedale Isola Tiberina – Gemelli. La vittima era Erica Carroccia, insegnante originaria di Sonnino, molto conosciuta e stimata in paese.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità lepina. Erica amava profondamente il suo lavoro di maestra e aveva dedicato la sua vita all’educazione dei più piccoli. A ricordarla con commozione è stato anche il sindaco Gianni Carroccia, che sui social ha parlato di una “perdita enorme” per tutta la cittadinanza.

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In segno di lutto, il Comune ha deciso di annullare gli eventi civili e gli spettacoli legati alla tradizionale manifestazione delle Torce, confermando soltanto la processione religiosa.

I due neonati, secondo quanto emerso, stanno bene. Intanto saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso della giovane mamma.