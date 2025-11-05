Giugliano e Marano esultano al 10eLotto, vinti oltre 12mila euro

PUBBLICITÀ

Nel concorso di martedì 4 novembre, come riporta Agipronews, il colpo più alto di giornata arriva da Baronissi, in provincia di Salerno, con un 8 da 10mila euro in via Salvatore Allende, seguito da un 6 Oro da 7.500 euro messo a segno a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli in corso Campano. Chiudono il conto regionale due vincite da 5mila euro l’uno, la prima con un 2 Oro a Napoli in viale Colle Aminei, l’altra con un 8 Oro a Marano di Napoli in via San Rocco. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi che sfiorano i 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Le altre vincite in Italia

Sorridono la Lombardia, il Piemonte e l’Abruzzo grazie all’ultima estrazione, di ieri martedì 4 novembre, del gioco del Lotto – riporta l’Agenzia Agimeg.

E’ finita, infatti, a Milano la vincita più alta del concorso. Un appassionato dei novanta numeri ha portato a casa ben 50.596 euro grazie a una quaterna (quattro terni e sei ambi) Lottopiù con i numeri 21-47-52-74-84 sulla ruota meneghina. La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria di via Crema.

A Torino, nell’attività di via Guido Reni, sono stati vinti 32.608 euro con la cinquina Simbolotto con Lottopiù.

A Sulmona, in provincia dell’Aquila, è stata centrata una vincita da 23.750 euro grazie a un terno (e tre ambi) con i numeri 15-50-90 sulla ruota di Torino. Non si tratta dell’unica vincita finita in Abruzzo nel concorso. Ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, una quaterna (e quattro terni) ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore ben 10.071 euro, mentre a San Salvo, in provincia di Chieti, sono stati vinti 9.500 euro con i numeri 15-59-90 sulla ruota di Torino. A Pianella, in provincia di Pescara, sono stati vinti con il 10eLotto 5.001 euro con un ‘8’ doppio numero oro in un’estrazione frequente.