Importante blitz della polizia municipale di Giugliano, scoperta una vera e propria discarica di rifiuti. L’operazione eseguita dai caschi bianchi, agli ordini del comandante Luigi Maiello, è stata eseguita nella notte. Tra le 3 e le 5, la Polizia locale è intervenuta per fermare e porre sotto sequestro un tir carico di rifiuti speciali destinati ad una discarica di 20mila metri quadrati nella quale erano livellati ben 60mila metri cubi di materiale derivante da scarti edili provenienti da Ischia. La polizia locale, su delega della Procura della Repubblica, ha provveduto al sequestro dell’area privata situata a Varcaturo e del tir, procedendo all’identificazione di 4 soggetti implicati in questa operazione illegale. Gli agenti sono riusciti a ricostruire tutta la filiera che si celava dietro questo ennesimo scempio relazionando tutto alla Procura.

Il commento del sindaco Nicola Pirozzi

“Com’è evidente, il lavoro dell’amministrazione sul fronte della lotta all’ecomafia ed ai roghi è costante e sta producendo enormi risultati. Lo ripeto da sempre: noi stiamo facendo il nostro lavoro e più istituzioni hanno riconosciuto l’impegno del Comune e la capacità operativa dell’amministrazione. Al punto che molti roghi appiccati anche nei giorni scorsi sono la risposta dell’ecomafia alle nostre azioni quotidiane. Siamo in guerra e non arretreremo di un millimetro. Anzi, vogliamo avanzare sempre di più e per farlo ho richiesto alla Prefettura e quindi al Governo un impegno massiccio perché da solo il Comune non basta.

Noi stiamo svolgendo la nostra parte di competenza e continueremo su questa strada perché sarà pure una battaglia difficile, sarà pure una battaglia lunga ma vogliamo vincerla per la nostra gente, per i nostri bambini, per la nostra terra. Ci vorrà tempo, lo sappiamo. Ma stiamo andando #NellaGiustaDirezione. E anche l’intervento della notte scorsa dimostra che stiamo dando filo da torcere a questi delinquenti. Alle polemiche sterili rispondiamo coi fatti, con l’impegno e con gli atti. Un ringraziamento particolare alla Polizia locale di Giugliano ed al neo comandante Luigi Maiello.”