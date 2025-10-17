Giugliano, ispettori del lavoro nel cantiere della Teknoservice: riscontrate diverse irregolarità

Controlli degli ispettori del lavoro nel cantiere della Teknoservice, ditta che si occupa a Giugliano della raccolta dei rifiuti. In seguito ad accertamenti sono state scoperte una serie di inadempienze ed irregolarità che sono sotto la lente degli ispettori, i quali sono stati dalla mattina fino a tarda sera nel cantiere di via Palmentiello. Non sono mancati momenti di tensione quando un operaio in nero ha tentato di aggredire un ispettore. Sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano. Tra le irregolarità ed inadempienze riscontrate ci sono lo scarico e pulizia dei mezzi di raccolta e violazioni delle norme di sicurezza.