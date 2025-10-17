PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaGiugliano, ispettori del lavoro nel cantiere della Teknoservice: riscontrate diverse irregolarità
Senza categoria

Giugliano, ispettori del lavoro nel cantiere della Teknoservice: riscontrate diverse irregolarità

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Giugliano, ispettori del lavoro nel cantiere della Teknoservice riscontrate diverse irregolarità
Giugliano, ispettori del lavoro nel cantiere della Teknoservice riscontrate diverse irregolarità
PUBBLICITÀ

Controlli degli ispettori del lavoro nel cantiere della Teknoservice, ditta che si occupa a Giugliano della raccolta dei rifiuti. In seguito ad accertamenti sono state scoperte una serie di inadempienze ed irregolarità che sono sotto la lente degli ispettori, i quali sono stati dalla mattina fino a tarda sera nel cantiere di via Palmentiello. Non sono mancati momenti di tensione quando un operaio in nero ha tentato di aggredire un ispettore. Sono giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano. Tra le irregolarità ed inadempienze riscontrate ci sono lo scarico e pulizia dei mezzi di raccolta e violazioni delle norme di sicurezza.

 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati