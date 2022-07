Giugliano. Rapinati i dipendenti dell’ufficio Anagrafe, l’assalto in via Roma da due malviventi

Un colpo studiato nei minimi dettagli, fulmineo e veloce, quello messo a segno stamattina da due malviventi ai danni dei dipendenti dell’ufficio Anagrafe del Comune di Giugliano. Dopo la giornata di lavoro, i dipendenti avevano raccolto i soldi incassati da carte d’identità e altri tipi di documenti e si stavano recando a piedi in banca quando, all’altezza di via Roma, sono stati avvicinati da due malviventi in sella ad uno scooter. I ladri, entrambi col volto travisato, hanno minacciato i dipendenti dopodiché sono scappati via con la busta contenente i soldi, circa 3mila euro. Sul raid indagano i militari dell’Arma della Compagnia di Giugliano, guidati dal Capitano Andrea Coratza. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza dei dipendenti rapinati e sono al lavoro per verificare la presenza di immagini del sistema di videosorveglianza.