Gli sposi scattano le foto del matrimonio allo stadio di Torre Annunziata, il Comune denuncia la coppia

Di Nicola Avolio
Sposi all’interno dello stadio senza autorizzazione: il Comune di Torre Annunziata denuncia, il Savoia Calcio prende le distanze.

Nel pieno della tempesta per la nomina della Commissione d’accesso, a Torre Annunziata, ad agitare ulteriormente le poco tranquille giornate nel Comune oplontino sono arrivati gli sposi che, di sera, con fotografi e schiera di parenti, si sono introdotti all’interno dello stadio “Giraud” per rendere indimenticabile il loro book fotografico.

Lei stabiese, lui di Torre Annunziata e tifosissimo del Savoia, grazie alla probabile complicità del personale della struttura sportiva e senza alcuna autorizzazione, si sono introdotti nello stadio e hanno scattato decine di foto in abiti eleganti.

Le prime immagini girate sulla gradinata sono completamente al buio, mentre in un secondo filmato la coppia di sposi posa al centro del campo da gioco, completamente illuminato dai fari dell’impianto. “È una vergogna ed è un episodio gravissimo – afferma il sindaco, Corrado Cuccurullo – questa mattina abbiamo sporto denuncia alla polizia per chiedere che venga fatta chiarezza sull’accaduto. Sarà avviata un’indagine interna per capire anche se c’è qualche dipendente coinvolto in questa triste vicenda e faremo una verifica sull’impianto per verificare eventuali danni. I responsabili dovranno risponderne”.

Proprio la gestione dello stadio Giraud è al centro dei possibili interessi della Commissione d’accesso nominata dalla Prefettura di Napoli su indicazioni del Viminale. Intanto, con una nota ufficiale anche “la società Savoia Calcio precisa e ribadisce la propria totale ed assoluta estraneità ai fatti. Nella giornata odierna, alle ore 11:47, la società ha provveduto a inoltrare formale comunicazione tramite PEC al sindaco, agli uffici competenti e alle forze dell’ordine, al fine di chiarire la propria posizione e prendere ufficialmente le distanze da ogni utilizzo non autorizzato dell’impianto”.

La formazione oplontina era in viaggio per la trasferta di Gela e “qualsiasi accesso, permanenza o utilizzo dell’impianto non è in alcun modo riconducibile alla responsabilità della società Savoia Calcio”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

