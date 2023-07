PUBBLICITÀ

Grave incidente a Giugliano, 17enne in scooter travolge l’anziano. Ieri in tarda serata i carabinieri della locale sezione radiomobile sono intervenuti in Via Dante per un incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, un 17enne in sella ad uno scooter avrebbe investito un 70enne. L’anziano è stato portato in ospedale ed è stato ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.

Tragico incidente sulla Caivano-Aversa, ha perso la vita il 21enne Antonio Crispino

Un’altra giovane vittima in provincia di Napoli, a perdere la vita in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto stamattina sulla strada provinciale Caivano-Aversa è stato un ragazzo di appena 21 anni. La vittima si chiamava Antonio Crispino ed era di Caivano. Antonio viaggiava in sella ad uno scooter. Dopo lo schianto con un’altra vettura è stato trasportato in condizioni cliniche gravi all’ospedale San Giovanni di Frattamaggiore. Gli agenti della Polizia di Frattamaggiore sono stati impegnati nei rilievi per capire la dinamica dell’incidente, ma nessuno potrà restituire alla madre il giovanissimo figlio.



Sui social già sono tantissimi i messaggi per Antonio che era conosciuto e come tutti i ragazzi del posto viveva la sua giovinezza. “Antônio che ci hai combinato sei sempre stato solare e amichevole con tutti mancherai a tutto caivano riposa in pace”.