L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata tutta un fuoco d’artificio grazie all’intervento di Guendalina Tavassi, tornata come ospite nel reality show dopo tre anni dall’ultima apparizione. La sorella di Edoardo Tavassi ha avuto uno scontro molto duro con Antonella Fiordelisi, un botta e risposta incredibile che non si è fermato certo con la puntata di lunedì scorso. Lite in diretta tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi.

Anzi, a dirla tutta, dopo la fine della trasmissione, Guendalina ha continuato a parlare della Fiordelisi, svelando di averle detto anche una particolare “cattiveria” che non tutti hanno sentito. Cosa ha detto?

Il ciclone Guendalina Tavassi si è abbattutto sulla casa del Grande Fratello Vip. A farne le spese è Antonella Fiordelisi che ha trovato pane per i suoi denti. Lo scontro all’ultima parola tra le due primedonne durante la puntata di lunedì 14 novembre.

Dopo aver fatto una sorpresa al fratello, Guendalina Tavassi ha voluto un chiarimento con Antonella Fiordelisi. Uno scontro in piena regola e senza esclusione di colpi tra due donne che di certo non si fanno mettere i piedi in testa per la gioia degli spettatori del Grande Fratello Vip.

«Mi è dispiaciuto molto sentire delle cose che hai detto a mio fratello, credevo foste amici – dice Guendalina – Mio fratello è una persona molto profonda ma selettiva e chi non lo capisce difetta di intelletto», Antonella la interrompe subito «Io non ho mai sparlato di tuo fratello e quelle cose le ho dette in faccia». Fa riferimento alla clip mostrata durante la puntata di lunedì sera in cui la Fiordelisi accusa Tavassi di essere un farfallone dai modi esagerati.

Gf Vip sempre più trash, lite in diretta tra Guendalina Tavassi e Antonella Fiordelisi

«Non puoi parlare tu di selezione perchè sei entrata qui che stavi con quel Gianlucas Casella o come si chiama, ti sei buttata su Edoardo ma poi volevi anche Antonino. Mio fratello è ironico, intelligente e sensibile, invece tu porti avanti una cosa a cui non credi nemmeno te, hai solo assecondato quello che ti ha detto tuo padre».

«Io sono inattaccabile – ribatte la Fiordelisi – non ti bastava la visibilità di prima con tuo fratello. Io con Edoardo non ho nessun problema e le cose gliele ho detto in faccia e con lui ho un bellissimo rapporto». Antonella provoca Guendalina usando un motto latino, ma la Tavassi non si lascia intimidire: «Tesoro non serve che parli latino stai al Gf Vip, non dare lezioni di italiano che hai imparato due parole prima di entrare. Ma falla finita»

Signorini corregge il motto di Antonella: «Non si dice come hai detto tu, il motto corretto è quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra». La Tavassi la chiama “Tontonella”, e giustamente il conduttore interviene «lo scherno anche no».