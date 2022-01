Guendalina Tavassi e Federico Perna, nuova aggressione choc: “Non c’è mai fine al peggio”

Si tinge di giallo la vicenda che vede coinvolti Guendalina Tavassi ed il neo fidanzato Federico Perna, i quali sarebbero stati vittima di una violenta aggressione.. La notizia sta facendo il giro del web, andiamo quindi a vedere la testimonianza dell’influencer sui social. Guendalina è intervenuta sull’aggressione al fidanzato con queste poche parole su Instagram: “Ragazzi sto leggendo i vostri messaggi e vi ringrazio, Fede si sta riprendendo. Purtroppo non c’è mai fine al peggio. Torno presto”.

Dalle indiscrezioni che circolano in rete, ma non confermate ancora perchè sulla vicenda al momento non c’è ancora nulla di certo nè denunce, sembrerebbe che Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico siano stati aggrediti da Umberto D’Aponte, l’ex di Guendalina. Tra i due i rapporti sono molto tesi dopo la separazione e questo sarebbe solo l’ennesimo scontro fra loro.

Ci sarebbe stata una violenta aggressione al fidanzato di Guendalina, mentre stava aspettando in macchina. Umberto si sarebbe presentato con un’altra persona e, dopo un alterco verbale, la lite sarebbe degenerata. Ad avere la peggio è stato Federico Perna, finito in ospedale con un occhio nero, come si può vedere nelle foto pubblicate in esclusiva dal giornale sorgeveritas.com. Ci sarebbero anche dei video girati della scena, ma al momento non sono stati diffusi.

Guendalina Tavassi e Federico Perna di nuovo aggrediti

I fatti sarebbero avvenuti ieri perché si parla anche di un giorno di ospedale per Federico Perna, che sarebbe stato dimesso poco dopo.

Ecco le foto pubblicate sul sito sorgeveritas.com:

Un'aggressione che sarebbe avvenuta davanti alla scuola dei figli e che per questo sarebbe ancora più grave. L'ex concorrente del Grande Fratello non ha svelato i dettagli della questione ma ha confermato quanto accaduto con una storia Instagram: