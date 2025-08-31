La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio
Piricelli, continuità senza sosta le attività di controllo finalizzate al rispetto delle norme contemplate nel Codice della Strada.
Agenti disposti in servizio in abiti civili con moto ed auto civetta hanno effettuato controlli su tutto il territorio. Il bilancio dei controlli degli ultimi giorni ha visto un notevole aumento delle infrazioni contestate, con la somministrazione di pesanti sanzioni.
Guida con cellulare alla mano, senza casco né assicurazione: raffica di multe e sequestri ad Afragola
Nell’ambito delle attività di controllo sono stati fermati numerosi veicoli, sanzionati n. 11
conducenti per guida senza patente, sanzionati n. 4 conducenti per guida con il cellulare, sequestrati n. 22 ciclomotori per guida senza casco, sequestrati n. 12 veicoli perché circolavano senza assicurazione, sanzionati n. 6 veicoli per mancata revisione, n. 8 inviti a presentare documenti presso un comando di polizia, n. 4 incauti affidamenti, n. 4 sanzioni per guida su una ruota (impennata), n.2 per superamento del limite di velocità.
Elevate sanzioni per circa euro 70mila. I controlli tesi a far rispettare il codice della strada nei prossimi giorni saranno intensificati e continueranno in maniera serrata su tutto il territorio.