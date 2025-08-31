PUBBLICITÀ
HomeCronacaGuida con cellulare alla mano, senza casco né assicurazione: raffica di multe...
CronacaCronaca locale

Guida con cellulare alla mano, senza casco né assicurazione: raffica di multe e sequestri ad Afragola

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Guida con cellulare alla mano, senza casco né assicurazione: raffica di multe e sequestri ad Afragola
Guida con cellulare alla mano, senza casco né assicurazione: raffica di multe e sequestri ad Afragola
PUBBLICITÀ

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio
Piricelli, continuità senza sosta le attività di controllo finalizzate al rispetto delle norme contemplate nel Codice della Strada.

Agenti disposti in servizio in abiti civili con moto ed auto civetta hanno effettuato controlli su tutto il territorio. Il bilancio dei controlli degli ultimi giorni ha visto un notevole aumento delle infrazioni contestate, con la somministrazione di pesanti sanzioni.

PUBBLICITÀ

Guida con cellulare alla mano, senza casco né assicurazione: raffica di multe e sequestri ad Afragola

Nell’ambito delle attività di controllo sono stati fermati numerosi veicoli, sanzionati n. 11
conducenti per guida senza patente, sanzionati n. 4 conducenti per guida con il cellulare, sequestrati n. 22 ciclomotori per guida senza casco, sequestrati n. 12 veicoli perché circolavano senza assicurazione, sanzionati n. 6 veicoli per mancata revisione, n. 8 inviti a presentare documenti presso un comando di polizia, n. 4 incauti affidamenti, n. 4 sanzioni per guida su una ruota (impennata), n.2 per superamento del limite di velocità.

Elevate sanzioni per circa euro 70mila. I controlli tesi a far rispettare il codice della strada nei prossimi giorni saranno intensificati e continueranno in maniera serrata su tutto il territorio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati