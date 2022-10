Ha una relazione con l’alunna minorenne, prof ‘cacciato’ per sempre dalla scuola

Un storia tra un professore e un alunna 17enne è finita con il “bando” del docente dal mondo della scuola. Succede a Milano, alla periferia Est, dove il docente è stato destituito per aver avuto una lunga relazione con una studentessa, iniziata quando la giovane era minorenne.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Il provvedimento disciplinare del ministero dell’Istruzione risale al 14 maggio del 2018. Dopo il ricoso del docente, nei giorni scorsi è arrivata la sentenza definitiva in Cassazione, la quale ha confermato la decisione anche per quanto riguarda la sanzione accessoria: non potrà più far parte del personale della scuola in nessuna posizione.

Nessuna denuncia penale per l’uomo, in quanto non costituisce reato l’avere una relazione con una persone di età superiore a 16 anni. Il professore si è giustificando affermando che la relazione si sarebbe svolta interamente fuori dalle mura della scuola e quindi senza ricadute in ambito scolastico. Inoltre, ha affermato che la mamma della ragazza era a conoscenza della loro relazione.

Ad ogni modo, la storia con la studentessa è stata però ritenuta dai giudici “una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione educativa”. E nella sentenza d’appello le toghe hanno rincarato la dose: “Instaurare una relazione sentimentale e sessuale con un’alunna, tanto più se minorenne, significava venir meno in modo radicale ai doveri e alle responsabilità insiti nel ruolo e disvelava la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo il docente a uniformarsi nei comportamenti a un coetaneo dei propri allievi”.